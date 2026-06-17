Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

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"İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkati çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor. Üretilen çileklerin önemli kısmı Rusya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor."