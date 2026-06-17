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GündemPazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor
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Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

17.06.2026 - 14:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin’in dünyaca ünlü coğrafi işaret tescilli markası olan Silifke çileğinde, ovalardan yaylalara uzanan hummalı hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Rengi, cezbedici kokusu, yoğun aroması ve en önemlisi lojistik avantaj sağlayan uzun raf ömrüyle rakiplerine fark atan Silifke çileği, hasadın sürdüğü tarlalarda kilogramı 25 liradan alıcı buluyor. İlçe genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık devasa bir alanda üretilen bu kırmızı elmas, yurt içinin yanı sıra Rusya'dan Körfez ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor.

1Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın sürdüğü tarlalarda kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Silifke ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda üretilen çilekte hasat mesaisi devam ediyor.

2Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, sabahın erken saatlerinde tarım işçilerince toplanıyor.

Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan coğrafi işaret tescilli çilek, yurt içi ve dışına gönderiliyor.

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3Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

HASAT YAYLALARDA SÜRECEK



Çeltikli Mahallesi'ndeki üreticilerden Deniz Gürbüz, gazetecilere, hasat sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

4Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

Seraların ardından açıkta yetiştirdikleri meyveleri topladıklarını belirten Gürbüz, "Şu anda ovadaki son hasatları gerçekleştiriyoruz. Sonraki süreçte hasat, kademeli olarak yayla bölgelerine kayacak. Bu sayede ilçemizde uzun hasat sezonu yaşanıyor." dedi.

5Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

Gürbüz, ilçede 40 ile 60 bin ton arasında çilek üretimi yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

6Pazarda ateş pahası, tarlada ise bedava! Coğrafi işaretli Silifke çileğinde hasat başladı: Rusya ve Arap ülkeleri almak için sıraya giriyor

"İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkati çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor. Üretilen çileklerin önemli kısmı Rusya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor."