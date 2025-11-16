Paşa Limanı'nın simgesi küçük kuğu oldu! Gören şaşırıyor

2





Kuğunun dişi ya da erkek olduğu bilinmiyor



Restoran çalışanlarından Serhat Aydoğdu kuğunun geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte geldiğini belirterek, "Kuğuyu burada en çok ben bakıyorum. Geçen sene bir ay kadar kalmıştı. Bu yıl eşi yok. Ama ‘Paşa' ismini verdiğimiz bu kuğunun dişi mi, yoksa erkek mi olduğunu bilmiyorum. Üç yıldır gelip-gidiyor. Bu yıl sanırım hava sıcaklıkları nedeniyle normalinden fazla kaldı burada. Genelde ekmek parçalarını severek yiyor. Balık pek fazla tüketmiyor. Islık çaldığımız zaman yiyecek vereceğimizi anlıyor ve o an nerede olursa olsun hemen geliyor" dedi.