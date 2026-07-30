ÖZYES GEÇ BAŞVURU EKRANI 2026 | Bugün son gün! ÖSYM AİS başvurusu saat kaçta bitecek?
Spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak isteyen adayların merakla beklediği 2026-ÖZYES (Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı) başvuruları resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte tarih ve ücret detayları netleşti. Peki, ÖZYES başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve ÖZYES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı, 2026 ÖZYES sınav takvimi ve tüm detaylar...
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ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile 2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için adaylar hazırlanıyor. 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek sınav için çalışmalar sürerken bugün başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sınava başvurular, 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi. Sınav ücreti olarak 2 bin 250 TL belirlendi.
Adaylar başvurularını, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilecektir. Başvuru işlemleri 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Geç Başvuru Günü : 30 Temmuz 2026 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynıgün %50 artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanındankredi kartı/banka kartıyla ödenecektir.)