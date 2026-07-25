ÖZYES BAŞVURU EKRANI AÇILDI! 2026 ÖZYES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

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2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için adaylar hazırlanıyor. 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek sınav için çalışmalar sürerken bugün başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sınava başvurular, 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi. Sınav ücreti olarak 2 bin 250 TL belirlendi.