Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi?
Haberler Gündem Haberleri Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi?

Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin lise öğrencilerinin okula devam-devamsızlık ve ilişiklerinin kesilmesini düzenleyen 36. maddesinde öğrencilerin okula devamının zorunlu olduğu belirtilir. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte merak edilen Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir? Sorularının yanıtı…

• 05 Haziran 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
1 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bakan Tekin'in 'Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz.' açıklamalarının ardından lise devamsızlık hakkı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, Özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün (lise), özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur? Özürlü devamsızlık en fazla kaç gün?

2 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

3 ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN

ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lisede devamsızlık hakkı, özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Özürlü (raporlu) devamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır. Toplamda 30 günlük bir devamsızlık hakkı tanınır.

4 SINIFTA KALMA VAR MI

SINIFTA KALMA VAR MI?

Lisede sınıf tekrarı hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Bakan Tekin, Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak.” dedi.

5 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

6 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

7 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz.

8 Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi

Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.