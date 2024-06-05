Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir mi?
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin lise öğrencilerinin okula devam-devamsızlık ve ilişiklerinin kesilmesini düzenleyen 36. maddesinde öğrencilerin okula devamının zorunlu olduğu belirtilir. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte merak edilen Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık 5 gün olursa ne olur, özürsüz devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık özürlüye çevrilir? Sorularının yanıtı…
• 05 Haziran 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 11:15 • Son Güncelleme: