Özge Özpirinçci neden kutlama yemeğine katılmadı? Sette kriz...

* İleride tekrar iş yaparız.



* Ünlü bir oyuncuyu karşıma alırsam olmaz.



* Dava açarsam kim bilir hakkımda neler konuşur.



* İlerideki projelerde çalışacağım oyuncular bu olaylardan etkilenir mi?



Falan diye hiç düşünmeden vermiş kararını.



Artık ne yaptıysa Özge, nasıl bir sorun çıktıysa sette. Böyle radikal bir karar vermek zorunda kalmış yapımcı."