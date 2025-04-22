Oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! 53 bıçak darbesini hatırlamadı

‘PANİK ATAK HASTASIYIM"
Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sevil Akdağ, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde bekâr ve bir çocuğu olduğunu, oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu belirtti. Daha önceki aşamalarda sustuğunu ifade eden Akdağ, hakimlik sorgusunda özetle şunları söyledi: “Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, ‘Ama zaten kapanacak sen bana gel’ dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman da bu yüzden küsüp barışmıştık. Uyuşturucu da psikiyatrik ilaç da kullanıyordu. Daha sonra küfretmeye, saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum. Bir anda bıçak çıkardı. Elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı. Ben de çıktım evden. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum.”