Oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! 53 bıçak darbesini hatırlamadı

“6-7 yıldır tanışıyorlardı. Sanırım kulüplerden tanıştılar. Kızımı takıntı hâline getirmişti. Çok kıskanç ve agresifti. Evime gelip gidiyordu. ‘Bu kız hiç hoşuma gitmiyor’ diyordum. Sanki hissediyordum. ‘Anne ne yapayım, ‘Gelme’ mi diyeyim?’ diyordu. Son iki yıldır da görmüyordum o caniyi. Kızım da görüşmek istemiyordu onunla. Yapışmıştı, bırakmıyordu kızımı. Asabi ve kıskanç hareketleri vardı. Kızımı ve başkalarıyla arkadaşlık yapmasını çok kıskanıyordu. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. O kıza hiç ısınamadım. Kızım ne alsa, o da aynısını alıyordu. Bir kez telefon konuşmalarına şahit oldum. Elif telefonda bağırıyordu: ‘Yeter artık, bir tek seninle mi arkadaşlık yapacağım?’ diyordu. Kızıma aşırı takıntılıydı. Kızımın telefonunu dışarı koymuş, kimse ulaşmasın diye. Acayip planlamış her şeyi. Girdiğimde her yer kanlar içindeydi. Yatak odasında, duvarlara bile tırmanmış. Her yeri tırnaklarıyla kazımış. ‘Kızım kalk!’ dedim, cevap vermedi. Gördüğüm görüntüyü ömrümce unutamam. Kızıma çok azap çektirmiş. Canice, vahşice öldürmüş. Komşu ‘Elif kanlar içinde yatıyor’ deyince, içeri nasıl girdiğimi hatırlamıyorum. Çocuğumun her yerini delmiş, paramparça etmiş. Hırsını alamayıp kafasına vurmuş. Kızım ailesine çok düşkündü. Katilin 12 yaşında bir kızı varmış. Onu da elinden alsınlar. Benim kızıma yapan, kendi kızına da yapar!”