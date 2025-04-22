'Ovaya bakan adam' ziyaretçi akınına uğradı

Muş'un doğal güzelliklerini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Grup Lideri Tekin Güler, "Gerçekten bugün Gerok Yürüyüş Grubu olarak efsanevi bir parkurla tanıştığımız için çok mutluyuz. Özellikle Zuhur Kanyonu'nu tepeden izlemek, Ovaya Bakan Adam kayasını görmek ve il dışından gelen misafirlerimizle bu güzellikleri paylaşmak herkesi oldukça etkiledi. Parkurun doğal güzelliği hepimizi büyüledi. Biraz zorluk yaşasak da yaklaşık 5-6 saat süren bu efsanevi yürüyüş gerçekten çok güzeldi. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına katkı sunacağına inanıyoruz. Ayrıca il dışından gelen misafirlerimize Muş'un böyle doğal güzelliklere sahip olduğunu göstermek bizleri gururlandırdı. Katkı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.