'Ovaya bakan adam' ziyaretçi akınına uğradı

Yapılan doğa yürüyüşüne katılan Diyetisyen Büşra Balaban ise "Bu hafta Kızılağaç Kanyonu'ndaydık. Her şey harikaydı, kanyondan görünen manzara muazzamdı. Özellikle Ovaya Bakan Adam gerçekten efsanevi bir görüntü sunuyordu. Bu tür doğa güzelliklerinin tanıtılması, şehrimiz açısından çok büyük bir önem taşıyor. Umarım bu değerler hak ettikleri ilgiyi görür. Yürüyüşle desteklediğimiz sağlıklı yaşam programımız, bu doğa etkinliğiyle birlikte ekibimizi fazlasıyla motive etti. Katkı sağlayan ve eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.