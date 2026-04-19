ÖTV'siz araç dönemi başladı: Bu modellerde geçerli olacak
Milyonlarca emekli, uzun süredir ÖTV’siz araç alabilmelerine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor. İlk etapta emeklileri kapsamayan bir karar alındı.
Milyonlarca emekli, uzun süredir ÖTV’siz araç alabilmelerine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor. Özellikle artan araç fiyatları karşısında alım gücü düşen emekliler, kendilerine yönelik bir teşvikin çıkmasını umut ederken, Meclis’teki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak emeklilere yönelik henüz herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı. Şu an için atılan adımlar yalnızca engelli bireyleri kapsıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeyle birlikte, engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme özellikle daha önce bu haktan yararlanamayan bazı gruplar için önemli bir değişiklik getirdi.
Buna göre ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayacağı resmi olarak tespit edilen, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.Daha önce sistemde ağırlıklı olarak yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler doğrudan bu haktan faydalanabiliyordu. Yeni düzenleme ile kapsam genişletilerek daha fazla kişinin sisteme dahil edilmesi sağlandı. Bu değişiklik, özellikle daha düşük engel oranına sahip olup araç kullanma imkânı bulunmayan bireyler için önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, 2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL’ye yükseltildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre ciddi bir artış anlamına geliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için aracın en az yüzde 40 yerli üretim katkısına sahip olması gerekiyor. Şartları sağlayan araçlar aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de muaf tutuluyor. Kamuoyunda sık sık gündeme gelen “emeklilere ÖTV’siz araç” beklentisi ise şu an için karşılık bulmuş değil. Mevcut düzenleme yalnızca engelli bireyleri kapsıyor ve emeklilere yönelik herhangi bir muafiyet ya da teşvik henüz yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle emekliler açısından süreç beklenti aşamasında devam ederken, yeni bir düzenleme olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Yeni limit artışıyla birlikte, yerli üretim oranı şartını karşılayan araç sayısı da genişledi. Bu kapsamda Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların bazı modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor. Yapılan düzenleme, engelli bireyler için önemli bir kolaylık sağlarken, emekliler için benzer bir adımın atılıp atılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Öne çıkan modeller arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane ve Duster, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon yer alıyor.