ÖTV'siz araç dönemi başladı: Bu modellerde geçerli olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, 2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL’ye yükseltildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre ciddi bir artış anlamına geliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için aracın en az yüzde 40 yerli üretim katkısına sahip olması gerekiyor. Şartları sağlayan araçlar aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de muaf tutuluyor. Kamuoyunda sık sık gündeme gelen “emeklilere ÖTV’siz araç” beklentisi ise şu an için karşılık bulmuş değil. Mevcut düzenleme yalnızca engelli bireyleri kapsıyor ve emeklilere yönelik herhangi bir muafiyet ya da teşvik henüz yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle emekliler açısından süreç beklenti aşamasında devam ederken, yeni bir düzenleme olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.