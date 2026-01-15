Otomobilde cesedi bulunmuştu: Olayın ardından korkunç gerçek ortaya çıktı

3

ŞÜPHELİNİN 39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı.