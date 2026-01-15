Otomobilde cesedi bulunmuştu: Olayın ardından korkunç gerçek ortaya çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.01.2026 - 19:14

Kaynak: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de bir otomobilin içinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ölü bulunan kişinin, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve yurtdışına kaçma hazırlığındaki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A.(39) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN 39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı.

İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı.

Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.