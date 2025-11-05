Otobüs kaptanıyla karganın 2,5 yıllık inanılmaz dostluğu! Şakir adını verdiği karga market alışverişini kendi yapıyor, çay içiyor!

6

Ömer Tek, karganın özel beslenme alışkanlıklarına da dikkati çekerek, "Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Böyle şeyleri yiyor. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya" diye konuştu.