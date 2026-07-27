ÖSYM, AGS - ÖABT sınav sorularını ve cevap anahtarını erişime açtı! 2026 ÖABT ve AGS soru kitapçığı nasıl sorgulanır? ÖSYM PDF görüntüleme ekranı

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26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) sonrasında adayların beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtığını duyurdu.



Böylece sınavın ardından "AGS soru ve cevapları yayımlandı mı?", "ÖABT soru kitapçığı nereden görüntülenir?", "2026 AGS cevap anahtarı açıklandı mı?" ve "ÖSYM PDF görüntüleme ekranı aktif mi?" soruları da yanıt bulmuş oldu.