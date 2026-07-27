ÖSYM, AGS - ÖABT sınav sorularını ve cevap anahtarını erişime açtı! 2026 ÖABT ve AGS soru kitapçığı nasıl sorgulanır? ÖSYM PDF görüntüleme ekranı
AGS soru kitapçığı yayımlandı mı? 2026 ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı? AGS ve ÖABT sorularının tamamı nereden görüntülenir? ÖSYM PDF görüntüleme ekranına nasıl giriş yapılır? 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-MEB-AGS kapsamında AGS ve ÖABT oturumlarına katılan binlerce adayın merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk bölümünü yayımlarken, sınava giren adayların tüm sorulara belirli süre boyunca erişebileceğini duyurdu. İşte 2026 AGS soru kitapçığı, 2026 ÖABT cevap anahtarı, ÖSYM PDF görüntüleme süreci ve sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar...
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26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) sonrasında adayların beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtığını duyurdu.
Böylece sınavın ardından "AGS soru ve cevapları yayımlandı mı?", "ÖABT soru kitapçığı nereden görüntülenir?", "2026 AGS cevap anahtarı açıklandı mı?" ve "ÖSYM PDF görüntüleme ekranı aktif mi?" soruları da yanıt bulmuş oldu.
2026 AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava başvuru yapan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının yüzde 10'una erişebilecek.
Adaylar, 26 Temmuz 2026 saat 20.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak soru kitapçıklarını görüntüleyebilecek.
AGS - ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama
Bu kapsamda adaylar; AGS soru kitapçığının yüzde 10'u, ÖABT soru kitapçığının yüzde 10'u, Kendi sınav kitapçığı dizilimindeki soruları, Temel soru kitapçığı formatındaki içerikleri, belirlenen süre boyunca inceleme fırsatı bulacak.
AGS VE ÖABT SORULARINA ERİŞİM NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
ÖSYM'nin duyurusuna göre soru kitapçıklarının görüntüleme işlemi geçici süreyle erişime açık olacak.
Adaylar, sınav sorularının tamamını 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. Temel Soru Kitapçıklarının erişim süreci 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Bu tarihten sonra sistem üzerinden soru kitapçıklarının tamamına erişim sağlanamayacak.