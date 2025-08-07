Osmanlı’dan gelen 450 yıllık mucize: Dünyada sadece Kemah'ta var! 2 bin ton üretilecek

2

40 dereceye çıkan sıcaklıkta üretimi yapılan Kemah tuzu, lezzetinin yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatması açısından da önem taşıyor. Kemah tuzu, başta Erzincan tulum peynirinde kullanılmak üzere peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar tarafından tercih ediliyor. Tuz, Doğu Anadolu ve çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı birçok ile gönderiliyor.