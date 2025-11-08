Osmanlı'dan çalınan efsane geri döndü! 500 deney sonucu Edirne Kırmızısı'nın sırrı çözüldü: Artık çiftçiler yetiştiriyor!

2

Becenen, Edirne kırmızısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların şehirdeki paydaş kurumlarla birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.



Rengin elde edildiği rubia tinctorum adlı kök boya bitkisinin deneme ekimlerinin başarıyla yapıldığını ve çiftçiler tarafından üretimine geçildiğini aktaran Becenen, şunları kaydetti:



"Çalışmalarımız güzel şekilde ilerliyor. Kök boya bitkisinin üretimine başlandı. Edirne için önemli bir değer. Ayçiçeği, buğday ve benzeri önemli tarım ürünlerine bir alternatif olarak görmüyoruz. Kırsal kesimlerde, ayçiçeği, buğday ve benzeri ürünlerin yetişmediği alanlarda bu bitkiyi ekip çiftçimize katma değer sağlayabiliriz. Üreticimiz tarımsal çeşitliliğini artıracak ve daha çok gelir elde edecek. Kök boya bitkisi 3 yıl boyunca hasat edilebilen köklerinde 30 farklı rengi barındıran doğal bir boya kaynağı. Alerjen ve kanserojen değildir. Parlak ve canlı bir kırmızı rengi elde edilir."



Becenen, Edirne kırmızısının kullanım alanlarının her gün genişlediğini vurguladı.



Rengin tekstil ürünleri başta olmak üzere boyandığı her objeye değer kattığını belirten Becenen, "Edirne kırmızısını düz boya olarak kullanabiliyoruz. Tekstil ürünlerinde kullanılıyor. Baskı olarak kullanılmaya başlanacak. Ev tekstili, kıyafet, çini sanatı, ahşap boyamalar gibi alanlarda kullanmak mümkün. İhtiyacınız olan her alana uyum sağlayan doğal bir boya." diye konuştu.