Osmanlı geleneği Tokat'ta canlandı: Asırlık geleneği mehteran yürüyüşüyle okul yılına taşıdı!

Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, ‘’ Bir kuraklık olduğunda ecdadımızın çocuklara günahsızlığından dolayı öne düşürülerek dualarına onların aminlerine katmak için öne sürdükleri bir âmin alaydır. Adını bundan dolayı alıyor. Ama bedii besmele dediğimiz olayda Selçuklu da Osmanlı’da sübyan mektebine giden çocuklarımızın böyle dualarını Elif bağlarını besmelelerini ilk öğrendiğinde bedii besmele törenleri düzenlenir. 4 yıl, 4 ay, 4 gün olduğu zaman çocuklara bedii besmele yani besmeleyi ilk okuma törenidir. Osmanlı macunlarıyla pamuk şekerlerle biz çocuklarımıza burada mutlu edeceğiz ve çocuklarımıza bismillah diyerek eğitim öğretim yılında başlatmış oluyoruz’’ dedi.