Osmanlı geleneği Tokat'ta canlandı: Asırlık geleneği mehteran yürüyüşüyle okul yılına taşıdı!
Tokat Müftülüğü, Osmanlı ve Selçuklu döneminden miras kalan, çocukların okul hayatına dualarla başladığı "Âmin Alayı" geleneğini muhteşem bir etkinlikle yaşattı. "Ceddimizin mirası, okula yeni başlayan çocuğun unutulmaz hatırası" temasıyla düzenlenen program, çocuklara hem dini hem de kültürel zenginlik sundu.
Tokat’ta Osmanlı geleneği "Âmin alayı" mehteran yürüyüşü, geleneksel gösteriler ve ikramlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.
Tokat Müftülüğü, Osmanlı döneminde çocukların okul hayatına dualarla başladığı "Âmin alayı" geleneğini yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. "Ceddimizin mirası, okula yeni başlayan çocuğun unutulmaz hatırası" temasıyla gerçekleştirilen programda, çocuklara hem dini hem de kültürel atmosfer sunuldu.
Yağıbasan Medresesi önünde toplanan vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde kortej halinde Alipaşa Camii’ne yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar ve aileler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte ayrıca Nasreddin Hoca, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gibi geleneksel gösteriler sahnelendi.
Katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı şerbeti ve macunu ikram edilirken, çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik yoğun ilgi gördü. Program, öğle namazının ardından sona erdi.
Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, ‘’ Bir kuraklık olduğunda ecdadımızın çocuklara günahsızlığından dolayı öne düşürülerek dualarına onların aminlerine katmak için öne sürdükleri bir âmin alaydır. Adını bundan dolayı alıyor. Ama bedii besmele dediğimiz olayda Selçuklu da Osmanlı’da sübyan mektebine giden çocuklarımızın böyle dualarını Elif bağlarını besmelelerini ilk öğrendiğinde bedii besmele törenleri düzenlenir. 4 yıl, 4 ay, 4 gün olduğu zaman çocuklara bedii besmele yani besmeleyi ilk okuma törenidir. Osmanlı macunlarıyla pamuk şekerlerle biz çocuklarımıza burada mutlu edeceğiz ve çocuklarımıza bismillah diyerek eğitim öğretim yılında başlatmış oluyoruz’’ dedi.