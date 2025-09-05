GAZETE VATAN ANA SAYFA
Osmanlı geleneği 453 yıl sonra değişti! Her gün zehir saçıyordu, yeni yöntemle bir ilk

05.09.2025 - 16:42Güncellenme Tarihi:

Tokat kent merkezinde 453 yıllık Osmanlı geleneği sona erdi. İşletmeci 'herkese zehir saçıyordu' diyerek yeni sistemin nasıl olacağına dair bilgi verdi.

Kent merkezinde 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırılan Ali Paşa Hamamı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Mimarisi kesme taş işçiliğiyle dikkat çeken hamam, geçmişte katı yakıtla ısıtılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sonrası doğal gaz dönüşümü yapılarak, doğal gazla ısıtılmaya başlanıldı.

Tarihi hamamdaki bu dönüşüm Sivas Anıtlar Kurulu'nun onayıyla yapıldı. Geçmişte yoğun odun dumanı nedeniyle havayı kirleten hamam artık çevre dostu ısıtma yöntemiyle havayı da eskisi kadar kirletmiyor.

Tahir Beyazıt isimli hamam işletmecisi 453 yıllık hamamın mermer işçiliği ile dikkat çektiğini belirterek, "Ali Paşa Hamamı 453 yıldır halka hizmet ediyor. Katı yakıt ve kömürle ısınıyordu. Şehir merkezinde olan hamam herkese zehir saçıyordu.

Vakıflar bölge müdürlüğü ve anıtlar kurulunun almış olduğu kararla hamam tamamen yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Alttan ısıtma ve doğal gaz sistemine geçmiştir. Hamam olarak Türkiye'de 5 eserden biridir. Mermer taşından yapılmış harika bir eserdir" dedi.

Düzenli olarak hamama gelen vatandaşlar, restorasyon sonrası ilk başta doğal gazla yeterli ısınma sağlanamayacağı yönünde tereddüt yaşadıklarını ancak içeri girdiklerinde eskisi gibi sıcak olduğunu gördüklerini ifade etti.