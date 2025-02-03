‘Osmanlı döneminin İstanbul’u, renkli illüstrasyonlarla gözler önüne seriliyor’
Ünlü İngiliz oryantalist ressam John Frederick Lewis’in 1800’lü yıllarda İstanbul’da yaşadığı dönemde yaptığı çizimler, ‘Lewis’in İstanbul İllüstrasyonları’ adlı kitapta bir araya getirildi. Osmanlı döneminin renkli İstanbul’unu; camileri, sokakları, kahvehaneleri, pazarları ve halkın günlük yaşamını gözler önüne seren eser, okuyuculara zamanda bir yolculuk vadediyor. Kitabın İstanbul’un tarihine ve kültürüne ilgi duyanlar için eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını söyleyen usta gazeteci ve sanat eleştirmeni Doğan Hızlan, “Bir şehri veya ülkeyi siyaset bilimi yardımı olmadan anlayamazsınız. O bakımdan bu kitap sadece tarih ve sanat açısından değil, hayatımız açısından da önemli. Geçmişe baktığımızda böyle miydi diye soruyoruz, şaşırıyoruz. Şaşırmamak için bu kitapları okumak lazım” dedi.
• 03 Şubat 2025 - 15:01 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2025 - 15:01 • Son Güncelleme: