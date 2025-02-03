‘Osmanlı döneminin İstanbul’u, renkli illüstrasyonlarla gözler önüne seriliyor’

‘GEÇMİŞE BAKTIĞIMIZDA ŞAŞIRMAMAK İÇİN BU KİTABI OKUMAK LAZIM’

Kitabın okurların bakış açısını zenginleştiren bir anlayış sunduğunu belirten Hızlan, “Bir şehri veya ülkeyi siyaset bilimi yardımı olmadan anlayamazsınız. Bu kitabı okuyacaksınız ki bugün İstanbul’da neler kalmış, bitmiş, gitmiş ve yeniden doğmuş anlayacaksınız. Semt semt ve medeniyet olarak bakacaksınız. Onun için bu tür kitapların tarih içinde yerlerine sadece yöresel olarak bakmayacaksınız. Bir şehrin panoraması olarak da bakacaksınız. Bu eser hiç kuşkusuz ki bakış açımızı zenginleştiren bir anlayış sunuyor. O bakımdan bu kitaplar sadece tarih ve sanat açısından değil, bizim hayatımız açısından da önemli. Biz tarihe bakınca sadece geçmişte kalan bir şey diyoruz, aslında geçmiş, diliyle kültürüyle bugün. Bu kitaplar bize bunu gösteriyor. Geçmişe baktığımızda böyle miydi diye soruyoruz, şaşırıyoruz. Şaşırmamak için bu kitabı okumak lazım” diye konuştu.