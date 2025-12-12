Osmaniye’nin Coğrafi İşaretli üründe hasat zamanı! Çiftçiler dondurucu soğukta Savrun Çayı'na girdi

4

Kent genelinde ise çiftçiler 2024'te 30 bin 960 dekardan 123 bin 180 ton turp topladı. Kentte bu yıl 32 bin 610 dekardan 102 bin 708 ton rekolte hedefleniyor.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, turp üretiminde ilk akla gelen yerin Osmaniye olduğunu söyledi. Sulama sistemleriyle kuraklığın önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren İspir, "Bu sene rekolte geçen seneye göre düşük. Bunun nedeni kuraklık. Yağmur yağmadığı için çiftçi kendi sulamasını yapmak zorunda kaldı. O da gerçek yağmurun yerini tutmuyor. Yağmur yağmaması maalesef rekolteye kötü yansıdı." dedi.