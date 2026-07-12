Osmaniyelinin nefes alma noktası: Zorkun Yaylası vazgeçilmez oldu

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Sağlığımızı Zorkun yaylasının temiz havasına borçluyuz diyen Sultan Altun, "Ben Zorkun ‘un kömbeci teyzesiyim. Zorkun bizim için bir semboldür. Doğadır, yaşama sevincimizdir. Yaz gelsin de Zorkun'umuza geçelim diye bekliyoruz. Belediye başkanımız burayı daha da güzelleştirdi. Burada ekmeğimizi satıyoruz, kömbemizi satıyoruz. Altı ay burada kalıyoruz. Sağlığımı Zorkun'a borçluyum. Mayıs ayı gelince buraya geliyoruz. Doğasını, havasını, suyunu çok seviyoruz. Burada evimiz var. Geliyoruz, kalıyoruz. Misafirlerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyor. Herkese kucak açıyoruz. Zorkun'umuzu çok seviyoruz. Güzellikleriyle, kömbesiyle, havasıyla eşsiz bir yer." Diye konuştu.