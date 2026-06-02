Osmaniye'de yeniden yükseliyor: Yüzde 70'i tamamlandı

02.06.2026 - 15:31Güncellenme Tarihi:

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde tribün bölümü ağır hasar gören ve kontrollü şekilde yıkılan 7 Ocak Stadyumu'nun yeniden yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Stadyum inşaatının yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de başlatılan şehrin yeniden inşa ve ihyası çalışmaları kapsamında yapımına başlanan ve önemli projelerinden biri olan stadyumda çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.

Modern yapısıyla kente önemli katkı sağlaması hedeflenen projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Tamamlandığında Osmaniye'nin spor altyapısına büyük katkı sunması beklenen 7 Ocak Stadyumu'nun, hem profesyonel hem de amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Projenin, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdüğü projede, stadyumun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.