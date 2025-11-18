Osmaniye'de Uluslararası Posta Sanatı Sergisi düzenlendi!

5





"Kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi"



Gençlerin yaptığı eserleri gördüğünde mutluluk yaşadığını dile getiren Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, "Çok heyecanlandım ben bu sergiye 1 yıl önce Ali Bey böyle bir posta sanatı deyince pek de bilemedim ne olacağını ve de bu kadar kapsamlı bir çalışma getireceğini de bilemiyordum. Dünyanın her tarafından gelmiş ve çok doğru bir seçim yapmış ‘Kuşlar da Gitti’ ile ‘Kuşlar da Gitti’ bir değişim, kent kültürünün birçok şeyi yok etmesi, insanlar arasındaki iletişimin kopukluğunu anlatır, anlattığı pek çok şey arasında ve burada gerçekten kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi dünyanın her yerine çok güzel bir şey. Bir de gençler, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaptıklarını gördüm. O kadar sevgiyle, coşkuyla yapılmış ve o kadar da anlayarak yapılmış katkıları var ki gerçekten kutluyorum. Çok ama çok mutlu oldum. Devamını diliyorum" dedi.