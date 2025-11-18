Osmaniye'de Uluslararası Posta Sanatı Sergisi düzenlendi!
Osmaniye’de 51 ülkeden 1307 katılımcının 1618 çalışmayla yer aldığı yazar Yaşar Kemal anısına "Kuşlar da Gitti" ‘Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’ düzenlendi.
Osmaniye’de düzenlenen sergide; 51 ülkeden 1307 katılımcı yer aldı. Sergide katılımcılar tarafından hazırlanan 1618 çalışma, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Osmaniyeli yazar Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban’da katılarak sanatçılarla bir araya geldi. Etkinlikte konser, özel posta pulları ve resim çalışmaları ziyaretçilerle buluştu. Katılımcılar, serginin hem kapsamı hem de sunumu bakımından son derece etkileyici olduğunu ifade ederek organizasyona yoğun ilgi gösterdi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Ali Asker Bal tarafından düzenlenen Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasına bıraktığı güçlü mirasa dikkat çekilen sergi, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.
Sergiye yaptığı resimle katılan Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunu özel birey İmge Gülsün’ün annesi Ayşe Gülsün, "İmge'nin bu projede yer almasından çok mutluyum. Çünkü bu proje sanatın gücünü anlattı 51 ülkenin sanatçıları bir araya geldi ve aynı konuyu işlediler. Burada zaten işlenen konu betonlaşmanın verdiği rahatsızlığı dile getiriyor. Bir kafes içerisine sıkışmalarını anlatıyor yaptığı resimde. Böyle projelerin hep devamında İmge'nin yer almasını istiyoruz. Çok güzel bir projeydi emeği geçenlere biz teşekkür ediyoruz. Bizim de katkımız olduysa ona seviniyoruz yani aile olarak" diye konuştu.
"Kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi"
Gençlerin yaptığı eserleri gördüğünde mutluluk yaşadığını dile getiren Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, "Çok heyecanlandım ben bu sergiye 1 yıl önce Ali Bey böyle bir posta sanatı deyince pek de bilemedim ne olacağını ve de bu kadar kapsamlı bir çalışma getireceğini de bilemiyordum. Dünyanın her tarafından gelmiş ve çok doğru bir seçim yapmış ‘Kuşlar da Gitti’ ile ‘Kuşlar da Gitti’ bir değişim, kent kültürünün birçok şeyi yok etmesi, insanlar arasındaki iletişimin kopukluğunu anlatır, anlattığı pek çok şey arasında ve burada gerçekten kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi dünyanın her yerine çok güzel bir şey. Bir de gençler, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaptıklarını gördüm. O kadar sevgiyle, coşkuyla yapılmış ve o kadar da anlayarak yapılmış katkıları var ki gerçekten kutluyorum. Çok ama çok mutlu oldum. Devamını diliyorum" dedi.