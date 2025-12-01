Osmaniye'de şaşırtan görüntü: Dut gövdesinden incir çıktı!
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dut ağacının gövdesinde yetişip büyüyen ve meyve veren incir ağacı görenleri şaşırtıyor.
Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Adem Kekik’in evin bahçesinde bulunan yaklaşık 70 yaşındaki dut ağacının gövdesindeki bir dalın kesilmesiyle, kesilen bölgede kendiliğinden incir ağacı çıktı.
Zamanla bu bölgeden çıkan incir filizi, her yıl ise büyüyerek meyve vermeye başladı.
Yaklaşık 4 sene önce bu durumu fark ettiğini söyleyen Kekik, "Dut gövdesinden incir çıktığını ilk gördüğümde şaşırdım, hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden orada filizlendi" dedi.
Dut ağacının gövdesinin tam ortasından bir incir ağacının filizlenip meyve vermeye başlaması komşuların da ilgisini çekti. İncir ağacının her sene bir önceki seneden daha fazla meyve verdiğini söyleyen Adem Kekik, "Ben dut ağacını budarken kafasını kestim bir sene sonra baktım ki buradan bir incir ağacı çıktı.
Kendiliğinden çıkan incire herhangi bir toprak bulunmuyor. Çıkmaya başladıktan 2 sene sonra bir baktım 2 tane incir tuttu siyah, ondan sonra seneye baktım 7-8 tane, sonra da 12 tane incir tuttu. Aşırı büyümeye başlayınca ben bunu budadım ve şu an tekrardan filizlenmeye, uzamaya başladı. Allah’ın takdiri bu yapacak bir şey yok" diye konuştu.