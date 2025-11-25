Osmaniye'de pes dedirten hırsızlık! Çamaşır ipiyle geldi, komşusunun mavi yumurtlayan tavuğunu tişörtünün içine saklayıp kaçtı

6

Mahallede yaşayan bir çok komşusunun hırsızlardan muzdarip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Birçok komşularımıza da hırsızlığa geldiler. Bizim 2 yan tarafımızdaki evden geçen gün 10 adet yine özel yetiştirilmiş tavukları çaldılar. Yani bu yumurtaları bulup da yetiştirmek kolay bir şey değil. Bunlara her yemi veremiyoruz. Mesela et yemi, yumurta yemleri bunlar da tabii ki pahalı yemlerdir. Yumurtalarımızı sağdan soldan, İskenderun'dan getiririz. Makine cücüğü bile yapmayız yani, orijinal kurk olarak bastırırız. Cins tavukları çalıyorlar devamlı. Biz burada hırsızlardan bayağı bir çekiyoruz. Her gece geliyorlar komşularımızın tavukları hiç gözetmeksizin güvercinleri bile çalıyorlar. Bekçilerin gelip mahallelerimizi dolaşmasını istiyoruz" dedi.