Osmaniye'de kano heyecanı: Sisler için kürek çekildi

"Aslantaş Barajı’ndan başlayarak Ceyhan Nehrimizde kano ile yolculuk yapıyoruz. Şelale ve kanyonlardan sonra şimdi de Osmaniye’mizin eşsiz doğal güzelliklerini belediyemizin milli sporcuları ile kano yaparak yaşıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli Doğanın içerisinde, sislerin arasında yolculuğumuz başladı ve gayet güzel gidiyor. Doğanın bizlere sunduğu bu güzellikleri Osmaniye Belediyesi çatısı altında herkesi değerlendirmeye davet ediyoruz. Bizim haftalık ve aylık düzenli spor programlarımız oluyor. Kano keyfi de bunların bir parçası. Osmaniye gerçekten kano sporu için çok elverişli." diye konuştu.