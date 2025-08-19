Osmaniye'de kano heyecanı: Sisler için kürek çekildi
Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ceyhan Nehri üzerinde oluşan sisler içerisinde kano heyecanı yaşandı.
Doğal güzellikler arasında, nehrin durgun akışına yaklaşık 4,5 kilometre boyunca kürek çeken sporculara Belediye Başkanı İbrahim Çenet de eşlik etti. Yolculuk esnasında kano üzerinde açıklamalarda bulunan Başkan Çenet, sisler içerisinde kano yapmanın eşsiz bir keyif olduğunu dile getirdi.
Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ceyhan Nehri üzerinde sislerin arasında adrenalin dolu bir kano deneyimi yaşandı.
Doğal güzelliklerin ve bulutların nehre yansıdığı anlar dron ile görüntülenirken, suyun üzerinde süzülen kanolar kartpostallık kareler oluşturdu. Yaklaşık 4,5 kilometrelik parkurda kürek çeken sporcular unutulmaz bir gün geçirirken, renkli anlar da etkinliğe eşlik etti. Sislerin arasında nehir kenarındaki ağaçlara konan kuşlar, kano yapan sporculara görsel bir şölen sunarken; etkinlik boyunca tabloyu andıran fotoğraflar ve görüntüler kaydedildi.
Etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in yanı sıra Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan ve Osmaniye Belediyesi Milli Takım Sporcuları da katıldı. Sporcularla birlikte kürek çeken Başkan İbrahim Çenet, Osmaniye’nin eşsiz güzellikleri arasında kano yapmanın farklı bir deneyim olduğunu söyledi.
Doğanın sunduğu güzellikleri değerlendirmemiz gerektiğini vurgulayan Başkan İbrahim Çenet şunları söyledi:
"Aslantaş Barajı’ndan başlayarak Ceyhan Nehrimizde kano ile yolculuk yapıyoruz. Şelale ve kanyonlardan sonra şimdi de Osmaniye’mizin eşsiz doğal güzelliklerini belediyemizin milli sporcuları ile kano yaparak yaşıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli Doğanın içerisinde, sislerin arasında yolculuğumuz başladı ve gayet güzel gidiyor. Doğanın bizlere sunduğu bu güzellikleri Osmaniye Belediyesi çatısı altında herkesi değerlendirmeye davet ediyoruz. Bizim haftalık ve aylık düzenli spor programlarımız oluyor. Kano keyfi de bunların bir parçası. Osmaniye gerçekten kano sporu için çok elverişli." diye konuştu.