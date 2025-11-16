Osmaniye'de hem çevreyi koruyor hem SMA'lı hastalara umut oluyor!

4

"Plastikleri doğadan temizlerken aynı zamanda çocuklarımıza umut olmak istiyoruz" diyen Mecit İnekçi, "Görmüş olduğunuz bu pet şişeleri doğaya atmıyoruz, çöp kutusuna atmıyoruz. Uygun bir yerde biriktirerekten geri dönüşüme yollayıp tekrar kazanılmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken de iki önemli unsurun altını çizmek istiyorum. Birincisi geri dönüşümden paraya dönüştürdüğümüz bu atıklarımızı SMA'lı yavrularımızın tedavisine katkıda bulunmak amacıyla valiliklerimizin açmış olduğu kontrollü denetimli hesap numaralarına yatırıyoruz. Bu pet ambalajlar doğada yani toprakta 50-60 yıldan evvel çözülmüyor ve kanserojen içerikli maddeler olduğu için toprağa kanserojen bırakıyor. O toprakta yetişen bitki ve meyveleri, sebzeleri de biz insanlar yediğimiz için doğal olarak direkt kanser olmuş oluyoruz. Aynı zamanda hem çocuklara katkıda bulunmuş oluyoruz hem de toprağımızı, insanımızı kanserojen maddesinden korumuş oluyoruz. Bu faaliyetin tüm milletimizin, tüm insanlarımızın bilinçlenerek bu şekilde hareket edip topyekûn sağlığımızı ve doğamızı, çevremizi sıfır atık adı altında korumamızı öneriyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir. Biz burada sağlık çalışanları olarak bunları yapıyoruz. İnşallah tüm Türkiye bunu yapar diyorum" diye konuştu.