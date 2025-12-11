Osmaniye beklediğini Aralık ayında aldı: 70 dönümde hasat başladı
11.12.2025 - 15:04Güncellenme Tarihi:
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yerli çeşit ata tohumu lahanaların hasadı gerçekleştirildi.
Hasanbeyli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde üreticiler Bilal ve İlyas Tozluklu'ya ait arazide düzenlenen hasat programına Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.
Hasat alanında üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Kolabaş, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.
İl Müdürü Kolabaş, aynı bölgede yaklaşık 70 dönümlük alanda lahana üretimi yapıldığını, diğer üreticilerin de sürece katılmasıyla Hasanbeyli'nin sebze üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
Yerli ve ata tohumu ürünlerin bölge tarımına değer kattığını belirten Kolabaş, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını diledi.