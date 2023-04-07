Oruçluyken aynı gün regl olunursa ne yapılır? Adet akıntısı (lekesi) oruç bozar mı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç bozan haller de araştırılmaya başlandı. Oruç tutanlar beklenmedik durumlarda orucun bozulup bozulmadığıyla ilgili Diyanet görüşlerine başvuruyor. Bu konuların başında da adet lekesi, regl, hayız gibi konular geliyor. İslam fıkhının önemli başlıklarından olan "oruçluyken regl olunursa oruç bozulur mu, adet lekesi oruç bozar mı?" sorularına yanıt aradık.
Oruçluyken regl olunursa oruç bozulur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan'ın gelişiyle birlikte özellikle kadınların araştırdığı konuların başında adet sonrası lekelenme ve sıvı akıntısı soruları ön plana çıkıyor. Peki adet lekesi oruç bozar mı? Adet sonrası akıntı orucu bozar mı? İşte detaylar...
Adet dönemi öncesi kadınlara kahverengi akıntı ve lekeler görülebiliyor. Ramazan orucu ve diğer nafile oruçlarda bu lekelerin orucu bozup bozmadığı da merak konusudur.
Kadınların 10 güne kadar olan kanamaları normaldir. Ancak 10 günden uzun süren kanamalar özür olarak kabul edilir. Dolayısıyla kahverengi leke görülmesi 10 günlük sürede olduğunda orucu bozar. Ancak bu günden sonraki lekeler adet bitmiş olacağından oruç bozmaz. Adet başlamadan önceki lekeler adetin başlangıcı olarak kabul edilir. Yani oruçluyken adet lekesi görülmesi olayında 10 günlük süre esas kabul edilir.
Bir kadın oruçlu halde regl olursa orucunu bozması gerekir. Adetli kadını oruç tutması haram kabul edilir. Dolayısıyla oruçlu iken adet gören ve haram olduğu için orucunu bozan bir kadın fıkhın bir hükmünü yerine getirmiş olacak ve bundan ayrıca bir sevap kazanacaktır