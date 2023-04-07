Oruçluyken aynı gün regl olunursa ne yapılır? Adet akıntısı (lekesi) oruç bozar mı?

4

Bir kadın oruçlu halde regl olursa orucunu bozması gerekir. Adetli kadını oruç tutması haram kabul edilir. Dolayısıyla oruçlu iken adet gören ve haram olduğu için orucunu bozan bir kadın fıkhın bir hükmünü yerine getirmiş olacak ve bundan ayrıca bir sevap kazanacaktır