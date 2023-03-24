İftar duası (Arapça-Türkçe anlamı okunuşu)! İftarı açmadan önce okunacak dua hangisi, ramazan oruç iftar duası nedir? Oruç açarken okunacak dua ve oruç açma niyeti!
İftar duası araştırmaları hız kazandı. İftarda okunacak dua ile ilgili vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi anlamda çok önemli bir zaman dilimidir ve oruç tutmak da en önemli ibadetlerinden biridir. Oruç, sadece bedeni açlığı değil, aynı zamanda manevi arınmayı ve kendini kontrol etmeyi de içeren bir ibadettir. Peki, İftarda oruç açma duası (iftarda okunacak dua) hangisi, iftarda oruç açarken ne denir? Oruç açarken hangi dua okunur? İşte oruç açarken okunacak iftar duası...
Oruç İslam dininde farz kılınmış bir ibadettir. Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca gündüzleri yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan uzak durarak oruç tutarlar. Oruç, sadece bedenin açlığından değil, aynı zamanda manevi arınmayı ve kendini kontrol etmeyi de içeren bir ibadettir. Oruç, güneş battığında, iftar vakitlerinde açılır ve oruç açma duası okunarak yenilir. Peki, İftarda oruç açma duası (iftarda okunacak dua) hangisi, iftarda oruç açarken ne denir, hangi dua okunur? İşte Türkçe Arapça iftar duası ve okunuşu…
Herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir: اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22); اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم “Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).
Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.
İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
"BismillâhirrahmânirrahîmElhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.
Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"