(Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite)? Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024?
2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de sona eriyor. Yılsonu karnelerini alacak öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile önceden notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını öğrenebilmek için ortalama hesaplama ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama nasıl hesaplanır? Ders geçme notu kaç, ders notu kaç olursa kalınır? Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır 2024? İşte lise, ortaokul, ilkokul için ortalama hesaplama…
• 20 Mayıs 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 15:50 • Son Güncelleme: