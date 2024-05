(Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite)? Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024?

Örnek olarak: Türkçe 4 saat not 80 (4*80 = 320)



Matematik 3 saat not 75 (3*75= 225)



Beden eğitimi 2 saat not 100 (2*100 = 200)



Fen Bilgisi 2 saat not 60 (2*60 = 120) olan bir öğrencide



Toplam ders saati 11 olur toplam not 865 olur.



865 /11 = 78,63 bu öğrencinin not ortalaması olur ve öğrenci 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.