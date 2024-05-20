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Gündem (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite)? Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024?
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(Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite)? Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de sona eriyor. Yılsonu karnelerini alacak öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile önceden notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını öğrenebilmek için ortalama hesaplama ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama nasıl hesaplanır? Ders geçme notu kaç, ders notu kaç olursa kalınır? Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır 2024? İşte lise, ortaokul, ilkokul için ortalama hesaplama…

• 20 Mayıs 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
1 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

Karne ortalaması nasıl hesaplanır, ortalama kaç olursa takdir teşekkür alınır? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar haziran ayında yaz tatiline giriyor. Karne alma heyecanı başlayan öğrenciler Ortalama hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç, ders notu kaç olursa kalınır? Sorularına yanıt arıyor. İşte karne ortalaması hesaplama…

2 TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2024

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2024?

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi alırken 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi alıyorlar.

3 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

Takdir ve teşekkür hesaplaması yaparken notunuz ve ders saati bilgileri kullanılıyor. Notunuzu ders saatinizle çarptıktan sonra çıkan sonucu haftalık toplam ders saatinize böldüğünüzde o dönemli nor ortalamanızı öğrenmiş olursunuz.

4 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

Örnek olarak: Türkçe 4 saat not 80 (4*80 = 320)

Matematik 3 saat not 75 (3*75= 225)

Beden eğitimi 2 saat not 100 (2*100 = 200)

Fen Bilgisi 2 saat not 60 (2*60 = 120) olan bir öğrencide

Toplam ders saati 11 olur toplam not 865 olur.

865 /11 = 78,63 bu öğrencinin not ortalaması olur ve öğrenci 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

5 NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR

NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Öğrenciler, karnelerin alınmasına günler kala not ortalamalarını merakla araştırıyor. Ancak endişelenmeye gerek yok! Not ortalaması hesaplama işlemi, küçük adımlarla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

6 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

1. Adım: Yazılı Puanlarını Topla

Not ortalaması hesaplamak için ilk adım, yazılı puanları toplamak. Öğrenciler, her ders için 1. yazılı puanını 2. ve varsa 3. yazılı puanıyla topluyor.

7 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

2. Adım: Toplam Yazılı Sayısına Böl

Toplanan yazılı puanları, toplam yazılı sayısına bölün. Bu adım sonucunda her ders için ayrı ayrı not ortalamaları elde edilir.

8 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

3. Adım: Ders Başına Gelen Not Ortalamalarını Topla

Tüm dersler için bulunan not ortalamalarını topla. Bu sayede öğrenciler, o dönem aldıkları derslerin genel performansını görebilirler.

9 (Ortalama hesaplama) Karne ortalaması nasıl hesaplanır (lise, ortaokul ve üniversite) Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2024

4. Adım: Toplam Ders Sayısına Böl

Toplanan not ortalamalarını, o dönem kaç ders aldıysa ona böl. Böylece öğrenciler, karne not ortalamasını elde etmiş olurlar.