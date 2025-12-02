Ormanda gezerken paslı bir sandıkta hazine buldular! Tarihe yön verecek buluş

4





TÜRKİYE’DEN DE İZLER TAŞIYOR



Keşfedilen nesnelerin kökenleri yalnızca Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’yla sınırlı değil. Eserlerin bazıları Fransa, Belçika, Türkiye, Romanya, İtalya, Rusya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden izler taşıyor. Bu da hazinenin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyuyor.



Özellikle Balkanlar’da 1920’li ve 30’lu yıllarda bu tür paraların kadınların başlık ve kolye süslemelerinde kullanıldığı biliniyor. Bu çeşitlilik, hazinenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyo-kültürel bir anlatıya da sahip olduğunu gösteriyor.



II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA MI SAKLANDI?



En kuvvetli ihtimallerden biri, hazinenin II. Dünya Savaşı sırasında ya da öncesinde saklandığı yönünde. 1938 yılında imzalanan Münih Anlaşması’nın ardından, Nazi Almanyası Çekoslovakya’yı ilhak etmişti. Bu süreçte, binlerce Yahudi ve muhalif Çek vatandaşı iç bölgelere kaçmak zorunda kaldı.



Bazı araştırmacılar, bu altınların ve mücevherlerin bu karmaşa sırasında bölgeden kaçan bir aile tarafından saklandığını düşünüyor. Diğer bir teori ise savaşın sonunda geri çekilen Nazi subaylarının, Sovyet ordusunun yaklaşmasıyla değerli eşyaları bölgedeki kırsal alanlara gömdüğü yönünde.



KEŞFİ YAPANLAR YÜZDE 10 ORANINDA ÖDÜL ALACAK



Şanslı yürüyüşçüler ise bu keşif karşılığında Çek yasalarına göre buluntunun yaklaşık yüzde 10’u oranında bir ödül alacak. Bu da 34 bin dolar civarında bir miktara denk geliyor. Geri kalan ise devletin malı sayılıyor ve koruma altına alınıyor.