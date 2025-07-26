Orman yangınlarında gözden kaçan hayati detay! Uzmanlar açıkladı: Sebebi sadece kuraklık değil

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Orman yangınlarının depremler gibi ülke gerçeklerinden biri olduğunu da belirten Bilgili şöyle konuştu:



“Ormandaki yol ağının tam olması yangınlara karşı bizim elimizi güçlendiren bir faktördür. Ancak, her yerde yol olmasına da gerek yoktur. Yol olması özellikle çok büyük yangınlarda avantaj sağlasa da yangınlarla başarılı şekilde mücadeleyi garanti etmez. Onun için özellikle yanıcı maddelerle birlikte tüm planlamaların eş güdümlü yapılması büyük önem arz etmektedir. Orman yangınları şakaya gelmeyen bir vakadır. Maalesef bazı zamanlarda beklenilmeyen zamanlarda beklenilmeyen şekilde yangının davranması durumunda can ve mal kayıpları olmaktadır. Bu konuda yapabileceğimiz birçok şey var. Bununla ilgili yangınla mücadele stratejimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Yangına ne zaman, kiminle, nasıl, hangi aletlerle müdahale edeceğimizi, daha yangına varmadan planlayıp ona göre müdahale planımızı belirlememiz gerekiyor. Yangın içine girdikten sonra yapılabilecek çok fazla bir şey olmuyor. Bazı yangınlar var ki bu yangınların kontrol altına alınamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yangın, tıpkı depremler gibi ülkemizin bir gerçeğidir. Bunu kabul etmek durumundayız. Ancak, bundan sonra yangınla mücadeleyi konuşabiliriz. Yangın öncesi hazırlıklı olmazsak mücadelemiz çok başarılı olmayacaktır.”