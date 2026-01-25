Ordu'nun göbeğine inşa ediliyor: Belediye hizmet verecek
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde başlatılan meydan çalışmaları hızla devam devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sözünü verdiği Korgan meydan projesi için geçen aylarda çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarda sona yaklaştı.
520 metrekare begonit sert zemin çalışması uygulanan meydanda aydınlatma çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri ve uygun fidan dikimleri, kent mobilyaları, çeşme, ahşap pergole ve oturma birimleri, perforje korkuluk ile fotoğraf çekim alanlarının da kurulumu devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında ayrıca ‘Şehitler Anıtı’ doğal taş kaplama tamiratı da gerçekleştiriliyor. Hava şartlarına bağlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak meydanı kullanıma açmayı hedefliyor.
Korgan meydanı çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar da çalışmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Korgan’a güzel bir eser kazandırıldığını kaydeden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.