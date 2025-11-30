Ordu'da sahil yolunda açıldı: Belediye vatandaşa seçenek sundu!

4

Tesisi ziyaret eden vatandaşlar, tesisin sahil kullanımını kolaylaştırdığını ve fiyatların erişilebilir seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşlar, tesisin bölgeye kazandırılmasının sahilde vakit geçirmek isteyenler için yeni bir seçenek sunduğunu ifade etti.