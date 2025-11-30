Ordu'da sahil yolunda açıldı: Belediye vatandaşa seçenek sundu!
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Akyazı sahilindeki düzenleme çalışmalarını tamamlayarak 'Mavna' adıyla yeni bir sosyal tesisi hizmete açtı.
Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Bulvarı üzerinde yer alan alanda yapılan düzenleme sonrası oluşturulan sosyal tesiste oturma alanları, dinlenme noktaları ve çeşitli ikram hizmetleri bulunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği tesis, sahil hattındaki sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.
Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTUR A.Ş. tarafından işletilen tesis, denize sıfır konumu ve temel ihtiyaçlara yönelik hizmetleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.
Tesisi ziyaret eden vatandaşlar, tesisin sahil kullanımını kolaylaştırdığını ve fiyatların erişilebilir seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşlar, tesisin bölgeye kazandırılmasının sahilde vakit geçirmek isteyenler için yeni bir seçenek sunduğunu ifade etti.