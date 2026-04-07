Ordu sahilinde yeni meslek buldu: Balıkçılık yaparken fark etti
Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bülent Şahin, emeklilik hayatını olta balıkçılığı ile geçirirken, gittiği bölgelerde sokak köpeklerini de besleyerek örnek bir duyarlılık sergiliyor.
İstanbul’dan yaklaşık 10 yıl önce annesinin memleketi olan Perşembe’ye yerleşen Şahin, yıllardır en büyük tutkusu olan olta balıkçılığını burada da sürdürüyor.
Günün büyük bölümünü kıyılarda geçiren Şahin, sadece balık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda bulunduğu bölgelerdeki sokak köpeklerini de düzenli olarak besliyor.Her gün farklı meralara gittiğini belirten Şahin, gittiği her yerde kendisini bekleyen köpekler olduğunu ifade ederek, "Sabah gelirken yanımda mutlaka yiyecek getiririm. Onlar benim adeta tayfam gibi, yanımdan hiç ayrılmıyorlar. Benimkisi kıyı balıkçılığı, burada amaç vakit geçirmek ve doğa ile baş başa olmak" dedi.
Bulunduğu noktada yaklaşık 12 köpeğin olduğunu söyleyen Şahin, hayvanların kendisine alıştığını belirterek, "Ben beslemesem bile yanımdan ayrılmıyorlar. Aracımla giderken peşimden geliyorlar. Bazı insanlar bu hayvanlara hiç bakmıyor, hatta araçların altında kalanlar oluyor. Bunlar da birer can, kıymamak lazım" diye konuştu.
Duyarlı vatandaşların da zaman zaman köpekler için yiyecek getirdiğini dile getiren Şahin, "Allah onlardan razı olsun. Allah bana ömür verdiği sürece hem balık tutmaya hem de bu canları beslemeye devam edeceğim. Sadece burada değil, farklı meralarda da beslediğim köpekler var" ifadelerini kullandı.