Onun için 'Cimbom10 yıl stoper aramaz' diyorlardı! Arda Turan'ı geçti 'G.Saray'ın bidonu' olmayı seçti

"Erick'ten memnunum ve daha fazla oynayacağını söyleyebilirim. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Türkiye'de normalde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum, ben rotasyon yaparım nedenini de açıklayayım: Benzer özelliklerdeki oyuncular arasında rotasyon yapılırsa her an maça çıkmak için hazır olurlar ve aralarında tatlı bir rekabet olur. Rakibe göre de seçimler değişebiliyor.