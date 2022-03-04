Onun için 'Cimbom10 yıl stoper aramaz' diyorlardı! Arda Turan'ı geçti 'G.Saray'ın bidonu' olmayı seçti
Bir dönem Galatasaray'ın yedek kulübesinde oturan ve ara ara 'Maicon'un yerine oynatılmalı' yakıştırmaları alan 22 yaşındaki stoperin son halini görenler resmen dehşete düştü. Daha 22 yaşında olmasına rağmen kilo problemi yaşayan ve 35 yaşındaki Arda Turan'ı aratan futbolcunun sosyal medyada 'Galatasaray'ın bidonu' eleştirilerini aldığı görülürken, sezon başındaki kiralık gönderilen genç ismin TFF 1.Lig'de bile başarılı olamaması kafalarda soru işareti bıraktı.
Ara transfer döneminde Gomis, Pulgar ve Semih Kaya'yı kadrosuna Galatasaray'da yeni sezon kadro yapılanması devam ederken son dakika transfer iddiasına da gündeme geldi.
"Erick'ten memnunum ve daha fazla oynayacağını söyleyebilirim. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Türkiye'de normalde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum, ben rotasyon yaparım nedenini de açıklayayım: Benzer özelliklerdeki oyuncular arasında rotasyon yapılırsa her an maça çıkmak için hazır olurlar ve aralarında tatlı bir rekabet olur. Rakibe göre de seçimler değişebiliyor.
DAHA 22 YAŞINDA KARİYERİNİ BİTİRDİ!
Bu arada Galatasaray ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan ve A takımda forma şansı bulması beklenen Gökay Güney, sezon başında Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
35 YAŞINDAKİ ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKTI
1. lig ekibinde tutunamayan 22 yaşındaki oyuncu Ocak ayında Galatasaray'a geri döndü. Bu süre içerisinde oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen oyuncunun son sosyal medya paylaşımı ise herkesi şaşırttı. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun kariyeri tartışma konusu oldu.