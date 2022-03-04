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GalatasarayOnun için 'Cimbom10 yıl stoper aramaz' diyorlardı! Arda Turan'ı geçti 'G.Saray'ın bidonu' olmayı seçti
HaberlerGalatasaray Haberleri Onun için 'Cimbom10 yıl stoper aramaz' diyorlardı! Arda Turan'ı geçti 'G.Saray'ın bidonu' olmayı seçti
• 04 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:

Onun için 'Cimbom10 yıl stoper aramaz' diyorlardı! Arda Turan'ı geçti 'G.Saray'ın bidonu' olmayı seçti

Bir dönem Galatasaray'ın yedek kulübesinde oturan ve ara ara 'Maicon'un yerine oynatılmalı' yakıştırmaları alan 22 yaşındaki stoperin son halini görenler resmen dehşete düştü. Daha 22 yaşında olmasına rağmen kilo problemi yaşayan ve 35 yaşındaki Arda Turan'ı aratan futbolcunun sosyal medyada 'Galatasaray'ın bidonu' eleştirilerini aldığı görülürken, sezon başındaki kiralık gönderilen genç ismin TFF 1.Lig'de bile başarılı olamaması kafalarda soru işareti bıraktı.

• 04 Mart 2022 - 16:30 • Son Güncelleme:
1Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti
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Ara transfer döneminde Gomis, Pulgar ve Semih Kaya'yı kadrosuna Galatasaray'da yeni sezon kadro yapılanması devam ederken son dakika transfer iddiasına da gündeme geldi.

2Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Süper Lig'de küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray, öte yandan Avrupa Ligi'nde zorlu gruptan lider çıktı ve son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Ligde 2'de 2 yapan Galatasaray bu hafta zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak.

3Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Galatasaray'da ara transfer sezonunda takıma katılan Erick Pulgar'ın oynamaması ve maçlara yedek başlaması taraftarın tepkisini çekti. Şili'li oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

4Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Hommedumatch'ın bir haberine göre, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Erick Pulgar'ın yeni adresi Fransa olacak. Marsilya'da forma giyen Boubacar Camara'nın takımdan ayrılacak olması, teknik direktör Sampaoli'yi harekete geçirdi.

5Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Deneyimli teknik adamın Camara'nın yerine düşündüğü oyuncu ise Erick Pulgar oldu. Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar'ın da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

6Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Bu sezon orta sahada oynayan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın performansından memnun olmayan yönetim, orta sahaya yabancı bir ismi gündemine aldı.

7Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın deneyimli oyuncu Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat Galatasaray, Burak Yılmaz transferinden vazgeçmişe benziyor.

8Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Önceliği orta saha olan Galatasaray'ın Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olan Xeka'yı gündemine aldığı iddia edildi.

9Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Foot 365'ın bir haberine göre, Lille'de Burak Yılmaz ile geçtiğmiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli orta saha oyuncusu Xeka'nın Galatasaray'ın orta sahasına düşündüğü isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

10Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Lille ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Xeka transfer piyasasında popüler. CSKA Moskova'nın bu kış transfer etmeye çalıştığı Portekizliye Galatasaray'ın da ilgisi var. İtalyan veya İspanyol takımları da oyuncunun maliyetini araştırıyor.

11Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Portekizli oyuncu Xeka, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

12Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Deneyimli İspanyol çalıştırıcı Torrent, gündeme dair soruları yanıtladı. beIN Sports'un özel konuğu olan Domenec Torrent, Galatasaray'daki kadro ve oyun yapısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

İşte Domenec Torrent'in o sözleri...Takımda bazı değişiklikler yapabilmek için elbette zamana ihtiyaç vardı. İlk hafta geldiğimizde 7 günde 3 maç vardı, neredeyse idman yapamadık tam takım şeklinde.

14Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Hep birlikte hücum, hep birlikte savunma. Top kaybettiğinde 5 saniye içinde geri al. Galatasaray bu olacak, bunu oynayacak. Dışarıdan bakan insanlar sonuca göre konuşur.

15Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

Beraberliği daha kötü yorumlayabilirlerdi. Benim için en önemli şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl tekrar edebileceğimiz.

16Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

"Erick'ten memnunum ve daha fazla oynayacağını söyleyebilirim. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Türkiye'de normalde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum, ben rotasyon yaparım nedenini de açıklayayım: Benzer özelliklerdeki oyuncular arasında rotasyon yapılırsa her an maça çıkmak için hazır olurlar ve aralarında tatlı bir rekabet olur. Rakibe göre de seçimler değişebiliyor.

17DAHA 22 YAŞINDA KARİYERİNİ BİTİRDİ

DAHA 22 YAŞINDA KARİYERİNİ BİTİRDİ!

Bu arada Galatasaray ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan ve A takımda forma şansı bulması beklenen Gökay Güney, sezon başında Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

1835 YAŞINDAKİ ARDA TURANI GERİDE BIRAKTI

35 YAŞINDAKİ ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKTI

1. lig ekibinde tutunamayan 22 yaşındaki oyuncu Ocak ayında Galatasaray'a geri döndü. Bu süre içerisinde oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen oyuncunun son sosyal medya paylaşımı ise herkesi şaşırttı. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun kariyeri tartışma konusu oldu.

19Onun için Cimbom10 yıl stoper aramaz diyorlardı Arda Turanı geçti G.Sarayın bidonu olmayı seçti

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