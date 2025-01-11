Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü! 40 yıllık eşini...

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener A.’nın 5 çocuk annesi eşi Hazal A.’yı yaklaşık 6 ay önce de bıçakladığı, bir süre cezaevinde kalıp, çıktıktan sonra tedavi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.