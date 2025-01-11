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GündemÖnce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü! 40 yıllık eşini...
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Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü! 40 yıllık eşini...

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5 çocuk annesi Hazal A., evde tartıştığı kocası Şener A. (60) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

• 11 Ocak 2025 - 09:43 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 09:43 • Son Güncelleme:
1Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü 40 yıllık eşini...

Çiftin 40 yıldır evli olduğu, Hazal A.’nın 6 ay önce de kocası Şener A. tarafından bıçakladığı öğrenildi.

2Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü 40 yıllık eşini...

Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.

3Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü 40 yıllık eşini...

. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener A. ile eşi Hazal A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

4Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü 40 yıllık eşini...

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5Önce bıçakladı, 6 ay sonra tüfekle öldürdü 40 yıllık eşini...

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hazal A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener A. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

66 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener A.’nın 5 çocuk annesi eşi Hazal A.’yı yaklaşık 6 ay önce de bıçakladığı, bir süre cezaevinde kalıp, çıktıktan sonra tedavi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.