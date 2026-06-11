Ölmüş babaya Babalar Günü mesajları! Vefat eden, babası şehit olanlar için anlamlı, özlem dolu, dokunaklı, duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri!
Vefat eden babaya, şehit olan babaya Babalar Günü mesajları her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar Günü ile birlikte arttı. Babalar Günü herkes için sevinçle karşılanmıyor. Babasını kaybetmiş kişiler için bu gün duygusal ağırlığı olan bir gündür. Biz de baba özlemi çekenlerin duygularını ifade etmelerini sağlayacak Babalar Günü mesajları derledik. İşte babası ölenler için duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri…
Babalar Günü bu yıl 21 Haziran 2026 Pazar günü kutlanıyor. Babasını kaybedenler ise bugünü burukluk içinde geçirirken, duygularını dışa vurmak ve onları sevgi ve saygıyla anmak isteyenler ise Ölmüş babaya Babalar Günü mesajları araştırıyor. Vatani görevini yaptığı sırada şehit olanların çocukları da Babalar Günü’nde ölmüş babalarını anmak için anlamlı sözler ve mesajlar sorguluyor. İşte Vefat eden, babası şehit olanlar için anlamlı, özlem dolu, dokunaklı, duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri!
Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.
Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.
Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.
Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun.
Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.
Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.
Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.
Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.
Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım...
Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.
Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.
Bana eksiklerimi sorma hayat, “BABAM DERİM” Tamamlayamazsın…
Babam bak ben sensiz kaldım, ben babasız kaldım.
Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.
Ben babasının güzel kızıyım ona çeken sınırını ondan alan gözlerini bir farkla çeken neredeyse ona benzeyen kızı ben babamın bir kere olsun canım kızım lafını duymak için neler vermezdim..! Allah mekanını cennet eylesin babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.
Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.
Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.
Bak baba bende senin gibi baba oldum. Ben de evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim.
Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak.
Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.
Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.
Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.
Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!
Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!
Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa “Şehit” olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.
Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.
Ben Türk’üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.
Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim.