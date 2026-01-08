Okullar ne zaman kapanıyor 15 gün yarıyıl tatili 2026 ne zaman başlıyor?
Ocak ayının gelmesiyle beraber sömestr tatili tarihi ve günleri kapsamında, milyonlarca veli ve öğrenci okullar ne zaman kapanacak? sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yaptı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki milyonlarca öğrenci, 26 Haziran 2026 Cuma günü ise eğitim öğretim dönemini tamamlayarak seneyi kapatacaklar. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Okullar ne zaman kapanacak? sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Kasım ayında yapılan 9 günlük ara tatil sonrası okullar ne zaman kapanacak? sorusu gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yaptı.
Peki, nisan ara tatili ve yarıyıl tatili ne zaman, 15 tatile kaç gün kaldı?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 26 Haziran 2026'da tamamlanacak.
NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
MEB TATİL TAKVİMİ
Dini ve resmi bayram tatilleri de takvime dahil edildi. Ramazan Bayramı tatili19-22 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı tatili ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda ise öğrenciler törenlere katılacak.
Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil olacak şekilde planlandı.