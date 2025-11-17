GAZETE VATAN ANA SAYFA
Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

17.11.2025 - 09:00Güncellenme Tarihi:

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı.

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.