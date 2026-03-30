Oğul katil oldu, anne polis tokatladı! Aksaray'da karakolu birbirine kattılar

Yediği tokatla neye uğradığını şaşıran polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi.Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.