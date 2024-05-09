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Gündem Öğretmenlerin grev hakkı var mı, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? İş bırakma eylemi yasal mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?
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Öğretmenlerin grev hakkı var mı, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? İş bırakma eylemi yasal mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?

10 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde öğretmenler iş bırakma eylemi yapıyor. Bir öğrencinin bir okul müdürünü silahla öldürmesi olayı öğretmenleri ve sendikaları harekete geçirdi. Grev nedeniyle bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirecek, bazı sendikalar da TBMM önünde açıklama yapacak. Greve katılacak öğretmenler iş bırakma eyleminin disiplin suçu kapsamında olup olmayacağını da araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenin iş bırakma hakkı var mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?

• 09 Mayıs 2024 - 12:36 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 12:36 • Son Güncelleme:
1 Öğretmenlerin grev hakkı var mı, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi İş bırakma eylemi yasal mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi

Öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi, öğretmenin grev hakkı var mı? Sorularının yanıtı 10 Mayıs Cuma günü grev yapacak öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. 10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. İşte “Öğretmen greve katılırsa ceza verilir mi, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi, hakkı var mı?

2 ÖĞRETMENLER 10 MAYIS’TA GREV YAPACAK

ÖĞRETMENLER 10 MAYIS’TA GREV YAPACAK

10 Mayıs Cuma günü öğretmenler şiddet yasası ve eğitimde yaşanan bu olumsuz olayların önüne geçilmesi çağrısı yapılacak.

Öğretmenlere yönelik devam eden şiddet olaylarını kınamak ve son saldırıyı protesto etmek amacıyla, birçok öğretmen sendikası 10 Mayıs 2024 Cuma günü iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı. Bu tarihte, çok sayıda öğretmen derslere girmeyecek ve eğitim faaliyetlerini durdurarak eyleme katılacak. İş bırakma kararını alan sendikalar, üyelerine bu yönde bilgilendirme yaptı. Öğretmenler, alınan bu kararlara göre hareket ederek eyleme katılacaklar.

Türkiye, İstanbul'daki bir okulda, öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden bir okul müdürünün trajik ölümü ile yasa boğuldu.

3 ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ (GREV) YAPABİLİR Mİ, İŞ BIRAKAN ÖĞRETMENE CEZA VERİLİR Mİ

ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ (GREV) YAPABİLİR Mİ, İŞ BIRAKAN ÖĞRETMENE CEZA VERİLİR Mİ?

Sendika üyelerinin, sendika tarafından belirlenen kararlara uyarak eylemlere katılmaları onların en temel haklarındandır. Suç teşkil etmeyen konularda üyeler, iş bırakma gibi eylemlere katılma özgürlüğüne sahiptir.

Öğretmenler de memur statüsünde oldukları için, sendikanın kararına uyarak grev, toplu eylem ya da gösteriye katılmaları disiplin cezasını gerektirmez. Bu tür eylemler, "sendikal faaliyet" olarak kabul edilir ve geçerli bir "mazeret" sayılır. Bu sebeple, eyleme katılan öğretmenlere cezai işlem uygulanmamalıdır.

4 ÖĞRETMENLERİN İŞ BIRAKMA VE GREV YAPMA HAKKI

ÖĞRETMENLERİN İŞ BIRAKMA VE GREV YAPMA HAKKI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, sendikaların eylem kararları geçerli mazeretler arasında sayıldığından idari cezalarla ilişkilendirilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sendikaların aldığı bir günlük iş bırakma kararına uyarak eyleme katılan öğretmenler hakkında soruşturma açması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin trajik ölümü nedeniyle derin bir üzüntü içinde olan eğitim camiasına, bakanlık yetkililerinin de destek vereceği öngörülüyor. Diğer yandan, işlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler sendikalar tarafından öğretmenlere yapılacak.