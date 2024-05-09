Öğretmenlerin grev hakkı var mı, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? İş bırakma eylemi yasal mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?

ÖĞRETMENLERİN İŞ BIRAKMA VE GREV YAPMA HAKKI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.



Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, sendikaların eylem kararları geçerli mazeretler arasında sayıldığından idari cezalarla ilişkilendirilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sendikaların aldığı bir günlük iş bırakma kararına uyarak eyleme katılan öğretmenler hakkında soruşturma açması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin trajik ölümü nedeniyle derin bir üzüntü içinde olan eğitim camiasına, bakanlık yetkililerinin de destek vereceği öngörülüyor. Diğer yandan, işlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler sendikalar tarafından öğretmenlere yapılacak.