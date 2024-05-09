Öğretmenlerin grev hakkı var mı, öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? İş bırakma eylemi yasal mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?
10 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde öğretmenler iş bırakma eylemi yapıyor. Bir öğrencinin bir okul müdürünü silahla öldürmesi olayı öğretmenleri ve sendikaları harekete geçirdi. Grev nedeniyle bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirecek, bazı sendikalar da TBMM önünde açıklama yapacak. Greve katılacak öğretmenler iş bırakma eyleminin disiplin suçu kapsamında olup olmayacağını da araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenin iş bırakma hakkı var mı, grev yapan öğretmene ceza verilir mi?
• 09 Mayıs 2024 - 12:36 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 12:36 • Son Güncelleme: