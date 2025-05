Nişanlının annesine Anneler Günü mesajı 2025: Erkek Arkadaşın annesine duygusal, anlamlı Anneler günü sözleri

"Sevgili annem, Anneler Günü'nüz kutlu olsun! Bütün annelerin en iyisi sizsiniz. Sevginizle hayatımıza anlam katıyorsunuz. Bize her zaman destek oldunuz, biz de size minnettarız."



"Anneler Gününüz kutlu olsun! Her zaman yanımızda olduğunuz, bizi sevginizle sarıp sarmalandığınız için size teşekkür ederim. Siz her zaman başımızın tacısınız."



"Anneler Gününüz kutlu olsun! Siz bizim için her şeydensiniz. Bize hayatı öğrettiniz, sevgiyi aşıladınız. Sizsiz bir hayat düşünemiyorum."