Nihilist Penguen olayı nedir, ne anlama geliyor? Nihilist penguenin hikayesi nedir?
Nihilist penguen hikayesi sosyal medyada gündem oldu. 2007 yılında çekilen bir belgesel yer alan penguen videosu, kısa sürede küresel bir ilgi odağına dönüştü. Peki Nihilist Penguen olayı nedir, ne anlama geliyor? Nihilist penguenin hikayesi nedir?
Sosyal medyada gündem nihilist penguen oldu. Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinde yer alan bir sahnede bir penguenin sürüden ayrılarak farklı bir yöne gitmesi tüm dünyada ilgi çekti. Peki neden? İşte nihilist penguenin hikayesi...
Nihilist penguen videosunda beslenmek için okyanusa yönelen Adélie penguenlerinden oluşan koloniden bir penguenin ayrılarak tamamen zıt istikamete yürüdüğü görülüyor. Söz konusu penguenin, yiyecek ve suyun bulunmadığı iç kesimlere ve dağlık bölgelere doğru ilerlemesi dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre penguenin seçtiği rota, hayatta kalma şansının neredeyse olmadığı bir yolculuğa işaret ediyor.
Ancak görüntülerin yıllar sonra yeniden sosyal medyada dolaşıma girmesiyle anlamı da değişti. Pek çok kullanıcı, penguenin tek başına yürüyüşünü tükenmişlik, içsel kopuş, anlam arayışı ya da her şeyi geride bırakma isteğinin simgesi olarak yorumladı.
NİHİLİST PENGUENİN ANLAMI NEDİR?
Sürüden kopup yönünü kaybeden penguen, izleyenlerin gözünde artık yalnızca bir hayvan değil; neden çalıştığını, nereye gittiğini ve neden devam ettiğini sorgulayan modern insanın bir yansımasına dönüşüyor.