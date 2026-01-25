Nihilist Penguen olayı nedir, ne anlama geliyor? Nihilist penguenin hikayesi nedir?

1





Sosyal medyada gündem nihilist penguen oldu. Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinde yer alan bir sahnede bir penguenin sürüden ayrılarak farklı bir yöne gitmesi tüm dünyada ilgi çekti. Peki neden? İşte nihilist penguenin hikayesi...



Nihilist penguen videosunda beslenmek için okyanusa yönelen Adélie penguenlerinden oluşan koloniden bir penguenin ayrılarak tamamen zıt istikamete yürüdüğü görülüyor. Söz konusu penguenin, yiyecek ve suyun bulunmadığı iç kesimlere ve dağlık bölgelere doğru ilerlemesi dikkat çekiyor.



Uzmanlara göre penguenin seçtiği rota, hayatta kalma şansının neredeyse olmadığı bir yolculuğa işaret ediyor.