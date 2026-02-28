Niğde’de engelsiz kampüs devrimi: Akademisyenler işaret dilini öğrendi!

6

Çelik, verilen eğitimlerle engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, programın hem şehir hem de kurumlar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Hasan Uslu ile Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin tarafından takdim edildi.