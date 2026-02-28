Niğde’de engelsiz kampüs devrimi: Akademisyenler işaret dilini öğrendi!
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 120 saatlik Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı. Sertifikalarını alan personel, tören sonunda İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okuyarak duygusal anlar yaşattı.
İşitme engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen İşaret Dili Kursu tamamlandı.
Üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen kurs kapsamında akademik ve idari personelden oluşan bir grup, toplam 120 saatlik Türk İşaret Dili eğitimi aldı. Eğitim süreci boyunca katılımcılara, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilme ve üniversite ortamında erişilebilirliği artırma konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu.
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hidayet Dikici kursun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Niğde Halk Eğitim Merkezi ile birlikte planlanan Türk İşaret Dili kursunu başarıyla tamamladıklarını belirterek kursa katılan akademik ve idari personele teşekkür etti.
Dikici, eğitimin temel amacının üniversitede öğrenim gören özel öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.
İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Burcu Çelik de, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Niğde Halk Eğitim Merkezi ile üniversite iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve iletişim süreçlerine destek sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
Çelik, verilen eğitimlerle engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, programın hem şehir hem de kurumlar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Hasan Uslu ile Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin tarafından takdim edildi.
Programın sonunda kursiyerler işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okudu.