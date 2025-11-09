Nevşehir'de tesisi kurdu, Çin ve ABD'ye satıyor! 1 gramı servet değerinde eksi 44 dereceye dayanıklı

5





Akrep zehri, araştırma ve ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılıyor



Zehri kozmetik, ilaç ve biyoteknoloji firmalarına gönderdiklerini ifade eden Nacar, "Piyasada resmi firmalardan başka satış yapılması yasak. Biz zehri AR-GE çalışmaları için ilaç, kozmetik ve biyokimya laboratuvarlarına satıyoruz. 300-400 akrepten ortalama 1 gram zehir elde ediyoruz. Şu anda Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya gibi ülkelere gönderim yapıyoruz. Akrep sayımızı 15-20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise sadece zehir satmakla kalmayıp, akrep zehrinden ağrı kesici krem veya serum gibi ürünler üretmek" diye konuştu.