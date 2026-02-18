Nevşehir'de kahreden olay! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti: Faciada acı detay
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde soba faciası yaşandı. Kerpiç evde sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve henüz 8 aylık olan bebekleri Mustafa Efe Doğantekin hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.
Baba Sefer, anne Azime ve bebekleri Mustafa Efe'nin cansız bedenleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğinin cenazelerinin tek tabutta taşınması ise görenlerin yüreğini burktu.
Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.