Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz." dedi.