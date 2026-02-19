GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

19.02.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Nevşehir’de Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşlar, alışılmışın dışında bir sürprizle uyandı. Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı; Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik mahallelerinde sokak sokak gezerek, kahramanlık marşlarıyla şehri sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da bizzat eşlik ettiği bu anlamlı etkinlik, vatandaşlar tarafından balkon ve pencerelerden büyük ilgiyle izlendi.

1Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mehmet Akif Ersoy ile Bekdik mahallelerinde sahur vakti marşlarla vatandaşları sahura kaldırdı.

2Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Sokaklarda gezen mehter takımını vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından izledi.

3Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

4Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!

Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz." dedi.