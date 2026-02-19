Nevşehir'de ilk sahura tarihi dokunuş: Mehter marşlarıyla uyandılar!
Nevşehir’de Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşlar, alışılmışın dışında bir sürprizle uyandı. Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı; Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik mahallelerinde sokak sokak gezerek, kahramanlık marşlarıyla şehri sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da bizzat eşlik ettiği bu anlamlı etkinlik, vatandaşlar tarafından balkon ve pencerelerden büyük ilgiyle izlendi.
Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.
Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mehmet Akif Ersoy ile Bekdik mahallelerinde sahur vakti marşlarla vatandaşları sahura kaldırdı.
Sokaklarda gezen mehter takımını vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından izledi.
Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz." dedi.