Nevşehir'de ev hanımları kurdu! Michelin listesine girdi, dünyada parmakla gösteriliyor

Sevil Halıcı Ayhan ise Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle çeşitli eğitimler aldıklarını söyledi.



Kooperatife 18 kadın üyenin dönüşümlü olarak gelip restoranda çalıştıklarını anlatan Ayhan, "Kooperatimizin zaman içinde farklı meslek gruplarından müdavimleri oluştu. Çalışma alanımız şirin, sanki anneanne, babaanne evine gelmiş gibi küçük bir yerimiz var. Büyüttüğümüz zaman biraz sanayi tipi olur. Bu kadar sıcak olamayız diye düşünüyorum. Bu şekilde, buranın daha da güzel olması için gayret ederiz. Burs sağladığımız 35 çocuğumuzu 60-70'e çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.