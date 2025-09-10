Nevşehir'de bu evin her kapısı geçmişe açılıyor: Biriktirdiği antikalarla evini müzeye çevirdi

3

Bilal Kambur, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır biriktirdiği eşyaları 2014'te emekli olduktan sonra evinde sergilemeye başladığını söyledi.



Zaman içinde satın aldığı ve hediye edilen eşyaları sergilemek için tüm odaları düzenlediğini anlatan Kambur, şöyle konuştu:



"1980'lerden beri bulduğum eşyaları tutuyorum. Zaten bunların yarısı kendi kullandığımız malzemelerimiz ve onları değerlendirdim. Eskiden beri benim içimde bir ukde olduğu için bir köşede saklıyordum. Müze gibi yaptım, dostlarımıza açık ve ücretsiz. Gelen misafirlerimizin eskiyi hatırlamalarını sağlıyoruz. Buradaki eşyaların hepsinin bir anısı var. Emekli olduktan sonra bunları bir düzene koyalım, sergileyelim ve harap olmasın dedik. Elimizden geldiğince burayı yaptık. Dostlar ziyaret edince de hediye ediyorlar veya satın aldıklarım da oluyor. Ticaret amaçlı değil, alıp getirip bir köşeye koyuyorum."