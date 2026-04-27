Nevşehir'de 22 yon dağıtımı yapıldı: Çiftçilerin yüzü güldü

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Memiş, son dört yılda çiftçi sayısında yüzde 2 artış sağlandığını, kayıtlı tarım alanının ise yüzde 65'ten yüzde 77'ye yükseldiğini dile getirdi. Hayvansal üretimde de artış yaşandığını vurgulayan Memiş, son dört yılda hayvan varlığında yüzde 6 oranında artış olduğunu belirtti. TAKE Projesi kapsamında 2021-2026 yılları arasında 38 projenin hayata geçirildiğini aktaran Memiş, bu projelerle 3 bin 711 çiftçiye 1 milyon 269 bin kilogram tohum ve 193 bin adet fide desteği sağlandığını, desteklerin yüzde 75'inin hibe olarak verildiğini söyledi. Son 3 yılda projelere yaklaşık 21 milyon lira bakanlık desteği sağlandığını ifade eden Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajanslarının destekleriyle tarımsal üretimde önemli artışlar elde edildiğini kaydetti. Nadas alanlarının son beş yılda yüzde 23 oranında azaldığını belirten Memiş, ekilmeyen tarım arazilerinde de yüzde 34'lük düşüş sağlandığını ifade etti. Patates üretimine yönelik karantina tedbirlerine de değinen Memiş, 2004 yılından bu yana uygulanan çalışmalar sonucunda bazı bölgelerin yeniden üretime açıldığını söyledi.